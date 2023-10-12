تصنيف المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا قبل سحب القرعة

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي يشارك فيها منتخب مصر المتوج بـ 7 نسخ سابقة، في البطولة التي ستنطلق في شهر يناير القادم في كوت ديفوار.

ويشارك في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم 5 منتخبات عربية هي: مصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، والتي تمكنت من حصد اللقب 12 مرة، بواقع 7 بطولات للفراعنة و 2 للجزائر وبطولة وحيدة للمغرب ومنتخب تونس.

تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية:

التصنيف الأول: مصر، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، تونس والجزائر.

التصنيف الثاني: نيجيريا، الكاميرون، مالي، بوركينا فاسو، غانا والكونغو الديموقراطية.

التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، زامبيا، موريتانيا وغينيا الاستوائية.

التصنيف الرابع: موزمبيق، جامبيا، أنجولا، نامبيبيا، تنزانيا وغينيا بيساو.

القنوات الناقلة لقرعة أمم أفريقيا اليوم

ومن المقرر أن تذاع مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا اليوم عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية، كما ستنقل عبر القناة الرسمية لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على "يوتيوب".

موعد قرعة أمم أفريقيا اليوم:

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 في العاصمة الإيفوارية مدينة أبيدجان في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9:00 بتوقيت السودان.