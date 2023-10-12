محافظ القليوبية يكرم 65 من أسر الشهداء ومصابي العمليات فى حرب أكتوبر المجيدة

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أهمية التواصل المستمر مع أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وفاءً وعرفاناً بالجميل وتقديراً لدورهم الخالد في خدمة الوطن والدفاع عنه، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائماً ما يذكر بطولات أبنائه الشهداء من القوات المسلحة والشرطة في مختلف المحافل والمناسبات .

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، والتي شهدت تكريم 65 من شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات بحضور كل من اللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية والدكتور نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية والعميد طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والمهندس علي عودة وكيل وزارة الاسكان وإيمان السيد وكيل وزارة العمل وفضيلة الشيخ الدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع بأوقاف القليوبية والقارىء بالإذاعة المصرية، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" من إخراج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ثم كلمة للسيد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وكلمة للسيد اللواء محافظ القليوبية، ثم تبادل الدروع والختام بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وفي كلمته قال محافظ القليوبية: "إننا نحتفل اليوم بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم تزامنا مع احتفالاتنا بمرور خمسين عام على نصر أكتوبر العظيم ، وهو يوم عزيز علينا جميعاً، نحتفل فيه بتكريم أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة ، ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل أمن مصر واستقرارها، فقد ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل أن تعيش الأجيال القادمة" موضحاً أن الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويُجسد أسمى معاني التضحية والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليداً لذكراهم.

وأوضح المحافظ، أن رجال قواتنا المسلحة على مر التاريخ يضربن أروع الأمثلة في التضحية والوفاء، ولقد ظهر ذلك جلياً خلال السنوات الماضية التي تعرضت فيها مصر لمخاطر كثيرة، مشيراً أن قيمة ما قدمه الشهيد أكبر من أي جهدٍ وعمل، حيث أن عقيدة الجيش المصري هي إما النصر أو الشهادة، ولمكانة الشهيد فقد كرمه الله سبحانه وتعالى وجعل له منزلةً عظيمة.

كما وجه المحافظ التحية إلى قوات الشرطة الأوفياء، الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل حماية مصرنا العزيزة، بجانب إخوانهم من رجال القوات المسلحة، رغم التحديات الجسيمة التي يواجهها الوطن والمنطقة خلال السنوات الماضية، واستمرارهم في القضاء على بؤر الإرهاب بضربات استباقية أجهضت العديد من المخططات التي كانت تنال من أمن مصر، حتى أصبحت مصر واحة للأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة نحو مستقبل أفضل للمواطن المصري.

ومن جانبه أكد اللواء أ.ح مدحت عبدالعزيز فاوي رئيس جمعية المحاربين، أن القوات المسلحة لا تنسى شهداءها وجعلت يوم 9 من مارس من كل عام، يوم للاحتفال بشهدائها، إلى جانب تكريمهم في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، مؤكداً أن دماء الشهداء وتضحياتهم ستظل دوما محل اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي تحرص على تكثيف التواصل بأسر الشهداء وذويهم وتبذل كل ما في وسعها لدعمهم ورعايتهم كما أن الوطن لن ينسى تضحيات رجال الشرطة الذين يقفون جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن.

وخلال الاحتفالية كرم المحافظ ورئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب 65 من شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات.