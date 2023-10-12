بالتزامن مع اليوم الثامن.. شروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات الرئاسة، الحدث الأول على الساحة المصرية خلال الفترة الأخيرة، إذ تنتظر مصر الانتخابات الأهم في حياتها السياسية، وهي اختيار رئيس جمهورية جديد يتولى مسئولية البلاد في الفترة من 2024 حتى 2030، إذ تبلغ مدة تولي رئيس الجمهورية 6 سنوات طبقًا للدستور المصري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة من 5 حتى 14 أكتوبر، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وللترشح لانتخابات الرئاسة، شروط يجب أن تتوفر في الراغب للترشح على المنصب الأهم بالبلاد، وهو رئيس جمهورية مصر العربية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، شروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية طبقًا للقانون.

شروط الترشح لانتخابات الرئاسة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

ألا يكون المتقدم أو أي من والديه أو زوجه يحملون جنسية دولة أخرى.

يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي.

ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيًا بشكل قانوني.

لا يقل سن المتقدم عن 40 عامًا.

لا يكون مصابًا بأي مرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

يشترط أن يحصل المتقدم على 20 تذكية على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو ما لا يقل عن 25 ألف توكيل من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة.