روايات نجيب محفوظ الأكثر مبيعًا على مستوى العالم العربي (شاهد)

هنأ الدكتور شريف الجيار أستاذ النقد والأدب المقارن وعميد كلية الألسن بجامعة بني سويف، إن كل الروايات العربية تطورت من خلال الرواية المصرية وخاصة كتابات نجيب محفوظ، وحتى هذه اللحظة هو الأكثر مبيعا على مستوى العالم العربي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: "نجيب محفوظ عماد الكتابة الروائية بالعالم العربي، وحتى هذه اللحظة يرى فيه الجميع رؤى جديدة بالكتابة على مستوى الدراسة، فلم يكن كاتبا عاديا، بل كان كاتبا استثنائيا في تاريخ الرواية العالمية".

اليوم العالمي للرواية العربية

وهنأ “الجيار” الشعب العربي باليوم العالمي للرواية العربية بعدما حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل، مشددًا على أن الإبداع المصري يمتلك ريادة حتى هذه اللحظة.

وتابع: "هذا اليوم يجدر ويؤصل ويقول لمصر شكرا لأن مبدعيكِ وصلوا للعالمية، فقد اتكأ العالم العربي كله على الرواية المصرية، خاصة روايات نجيب محفوظ كأساس".

نجيب محفوظ

ونوه إلى أن نجيب محفوظ قد أصّل التاريخ الفرعوني ثم انتقل إلى الواقعية في الكتابة وتيار الوعي والفانتازيا والعجائبية، واستطاع أن ينقل الهوية المصرية والشخصية المصرية وعبق التاريخ المصري عبر هذه الأنماط، ولكن من خلال بنية روائية مطورة قابلة للتجريب.

