ندوة توعية حول الصحة الإنجابية والتربية الإيجابية بالقليوبية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية، ندوات تثقيفية للمرأة العاملة وأعضاء أندية المرأة، بعنوان التربية الإيجابية للأبناء و الصحة الإنجابية بهدف رفع الوعي المجتمعي والثقافي.

وفى هذا السياق قالت الدكتورة مؤمنة رفعت مدير إدارة الثقافة الصحية بإدارة بنها الصحية، أنه يجب التعرف على أهمية الرعاية الذاتية، أهمية التربية الإيجابية للأطفال والتكامل بين الزوجين، والتعرف على أهمية دور الأب في التنشئة، وتوضيح نظم التغذية السليمة والصحية وتأثيرها على النمو، والتعرف على مراحل النمو وبداية الهوية، وأهمية دعم الطفل معنويا، ومعرفة بدائل العقاب وطرق التهذيب الإيجابي.

كما تحدثت عن المهارات التي يكتسبونها في نهاية الندوة مثل، تحديد أبرز الضغوط والتحديات ومصادرها المختلفة، وتفسير أسباب رعاية الذات في ظل الضغوط المهنية والحياتية.

من جانبه أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أهمية التنسيق مع المديريات ومؤسسات المجتمع المدني في طرح برامج وأنشطة جديدة تساعد وبشكل كبير على تنمية الوعى والقدرات والمهارات وتوسيع المدارك والتفكير بشكل إيجابي يساهم في حل المشاكل والصعاب، بما يصب في بناء الشخصية وهذه هي السياسة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة.