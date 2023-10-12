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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مكتب البرلمان العربي تعقد اجتماعها الأول تمهيدًا لأعمال الجلسة الأولى السبت

مكتب البرلمان العربي
مكتب البرلمان العربي

عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي اجتماعها الأول، أمس الأربعاء، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة للبرلمان في القاهرة.

يأتي هذا الاجتماع، للتحضير لأعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي ستعقد السبت المقبل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ومناقشة تطورات الأحداث الجارية في فلسطين.

ناقش البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة واستعدادات البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد، إضافة إلى جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام كل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تطرق الاجتماع لعدد من القضايا المهمة المرتبطة بخطة عمل البرلمان العربي خلال الفترة القادمة.
وحذر البرلمان العربي، من التصعيد الخطير الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس منذ صباح اليوم، محذرا من المزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع  في المنطقة.

وأعرب البرلمان العربي، عن استنكاره للجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال، محملاً القوة القائمة بالاحتلال، تبعات هذا التصعيد الخطير.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي، والأطراف الفاعلة في دعم جهود السلام وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له وخاصة من اعتداءات المستوطنين المتطرفين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.

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