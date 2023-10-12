تعليم سوهاج يكرم الرائد المثالي الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية

كرم سليمان بخيت، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بيتر نعيم جورجيوس، معلم أول رياضيات بمدرسة الشهيد عبد النعيم فهيم الإعدادية، بإدارة دار السلام التعليمية جنوب شرق محافظة سوهاج، عقب حصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، والأول على مستوى محافظة سوهاج في مسابقة الرائد المثالي، وذلك بناء على توجيهات الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

وأكد وكيل المديرية خلال مراسم تكريم المعلم، على حرص القيادات التعليمية بسوهاج، على تحفيز جميع المعلمين ودعمهم، وتنمية جميع نواحي التميز والتفوق لديهم في كافة المجالات، لوضع قطاع التعليم بسوهاج في المكانة اللائقة به، من منطلق تنفيذ خطة الوزارة بضرورة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين.





من جانبه عبر الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الرائد المثالي، عن سعادته البالغة لتكريمه من قبل قيادات مديرية التربية والتعليم بسوهاج مؤكدا على مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة المهنية بما يخدم مصلحة الطلاب والعملية التعليمية، كما وجه الشكر للعاملين بإدارة العلاقات العامة بالمديرية لحرصهم على رصد جميع الأعمال البارزة التي يحققها العاملون بقطاع التعليم بسوهاج وتكريم المتميزين منهم.