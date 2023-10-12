معتز القيعي يقدم أهم 19 نصيحة غذائية تقوي ذاكرة الطلاب من دون زيادة الوزن

تسعى كل أم جاهدة لتقديم أفضل الأنظمة الغذائية الصحية لأبنائها، خصوصًا خلال فترة الدراسة، ولكن في الوقت نفسه قد يخترن لهم أطعمة تساعد على التركيز ولكنها تسبب زيادة الوزن، مما يجعلهم يرفضون تناولها، وبالتالي يفقدون تركيزهم وتقل قدرتهم على التحصيل.

نصائح غذائية تقوي ذاكرة الطلاب من دون زيادة في الوزن:

في هذا الصدد، يقدم د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، مجموعة نصائح مميزة تساعد الأبناء والطلاب على المزيد من التركيز، والقدرة على التحصيل، من دون زيادة في الوزن، خصوصًا بالنسبة للطلاب الذين يعانون من الوزن الزائد.

نصائح غذائية للطلاب ترفع نسبة التركيز

1- تناول الفاكهة مثل التمر والموز والتفاح للحصول على السكر، الذي يساعد على التركيز، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف ما يحمي الطلاب من الإصابة بالإمساك، الذي قد يعاني منه البعض نتيجة الجلوس لمدة طويلة أثناء المذاكرة.

2- استبدال الحلويات عالية السكر، مثل الحلاوة الطحينية والمربى، بعسل النحل، أو المربى الدايت.

3- شرب كوب ماء كل ساعة، مما يساعد على زيادة التركيز؛ نظرًا لأن الماء يدخل في تكوين جميع الخلايا.

نصائح غذائية للطلاب ترفع نسبة التركيز

4- يساعد الكافيين الموجود بالقهوة على زيادة النشاط والتركيز إلا أن زيادته غير مفيدة وتسبب التوتر، لذا ينصح بألا يزيد على كوبين من القهوة يوميًا، وعند الشعور بالنعاس، يجب النوم 4 ساعاتن ثم مواصلة المذاكرة.

5- يفقد المخ التركيز بعد 45 دقيقة من المذاكرة، لذا يجب الحصول على راحة 5 دقائق، ثم استكمال المذاكرة.

6- تناول المشروبات المهدئة للأعصاب؛ مثل اليانسون والبابونج، للحد من القلق والتوتر.

نصائح غذائية للطلاب ترفع نسبة التركيز

7- تناول الجوافة والبرتقال يزيدان من النشاط، لاحتوائهما على كمية كبيرة من فيتامين C الذي يعمل على تنشيط الجسم.

8- تناول الأسماك والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون خلال فترة الامتحانات، لاحتوائها على مادة الأوميجا 3 الفعالة لتقوية الذاكرة والمخ، من دون إصابة الجسم بالتعب.

9- تناول اللحوم الحمراء والحبوب والبيض ومنتجات الألبان في الوجبات يوميًا لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن، خصوصًا فيتامين B والحديد والكالسيوم، لتوفير الطاقة للمخ وزيادة التركيز.

نصائح غذائية للطلاب ترفع نسبة التركيز

10- عدم إهمال وجبة الإفطار، وتقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة؛ مما يزيد القدرة على التركيز، حيث إن ملء المعدة بالوجبات الدسمة، التي تحتاج إلى الكثير من الوقت لهضمها تؤثر على التركيز والنشاط بالسلب.

11- الابتعاد عن الوجبات السريعة المليئة بالدهون المهدرجة، لأنها تصيب الجسم بالخمول والكسل.

12- ممارسة رياضة خفيفة في المنزل مثل الأيروبكس والزومبا لمدة ربع ساعة؛ فهي تعمل على تخفيف التوتر وزيادة النشاط البدني والعقلي، كما تنشط العقل للبدء في الذاكرة من جديد، وتنشط الدورة الدموية لتجنب مشكلات الجلوس لفترة طويلة بنفس الوضعية.

نصائح غذائية للطلاب ترفع نسبة التركيز

13- ينصح بالهدوء وعدم الاستسلام للضغط والتوتر الشديد، لأن ذلك يعرضك لفقدان التركيز، وعدم القدرة على تذكر الإجابات ويعرضك أيضًا للإصابة بارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وفقدان الوزن أو زيادته.

14- ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة خلال الليل، كحد أدنى 4 ساعات، تجنبًا للشعور بإرهاق وتعب دائم مما يؤثر على التركيز والتحصيل

15- عند القلق ليلًا والشعور بالأرق، يمكنك تناول كوب من الينسون أو البابونج لمساعدتك على الاسترخاء والنوم خاصة ليلة الامتحان.

نصائح غذائية للطلاب ترفع نسبة التركيز

16- الاستعانة بالله وقراءة الأدعية، ومذاكرة المواد أكثر من مرة مما يتطلب البدء مبكرًا قبل وقت الامتحانات بشهر على الأقل.

17- البدء صباحًا بالمواد التطبيقية التي تحتاج إلى الفهم والانتهاء بالمواد النظرية التي تحتاج إلى الحفظ قبل النوم.

18- المذاكرة، للمرة الأولى، تكون بالقراءة وتحديد الأجزاء المهمة بوضع علامات تميزها، ثم في المرة الثانية تكون بالحفظ بالكتابة للمواد النظرية وحل التمارين في المواد التطبيقية، ثم حل الامتحانات السابقة والمراجعة ليلة الامتحان.

19- ضرورة النوم مبكرًا ليلة الامتحان مما يساعد على التركيز واستذكار الإجابات وفهم الأسئلة بشكل صحيح، كما يساعد النوم على تثبيت المعلومات بالمخ.