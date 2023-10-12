ضبط 100 مخالفة تموينية في حملات على المخابز البلدية بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة.

وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق الدائم مع رؤساء المراكز وإدارات، التموين، والصحة، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها.

وفى التقرير اليومى لمديرية التموين، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 100 مخالفة منها، 92 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، والتي تنوعت بين، (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - تصريف وتجميع - عدم وجود ميزان – توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 8 مخالفات، تنوعت بين، (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر – منتهى الصلاحية- عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.