مصطفى محمد يتوج بجائزة أفضل هدف بالدوري الفرنسي لشهر سبتمبر

أعلن الحساب الرسمي للدوري الفرنسي صباح اليوم الخميس، عن فوز المهاجم المصري مصطفي محمد لاعب نانت الفرنسي بجائزة أفضل هدف لشهر سبتمبر.

حيث نشرت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليج 1"، هدف مصطفى محمد الذي سجله من ركلة حرة في مباراة نانت ضد لوريان كأفضل هدف للشهر، والتي انتهت بنتيجة 5 - 3 لصالح الكناري، حيث أحرز مصطفى محمد الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

ويقدم الأناكوندا مصطفي محمد مستويات رائعة للغاية مع فريقه نانت، حيث تمكن من تحقيق رقم قياسي في أول 6 جولات بالدوري الفرنسي بعدما أحرز 5 أهداف من 6 مباريات.

كما ينافس مصطفى محمد علي صدارة هدافي الدوري الفرنسي، ويحتل المركز الثاني برصيد 5 أهداف خلف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

ويقع فريق نانت في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة، من 8 لقاءات فاز في 3 وتعادل 2 وخسر 3 مباريات.