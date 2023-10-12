الشباب والرياضة تُجرى أول انتخابات إلكترونية لجمعية المرشدات الكشفية

تُجري وزارة الشباب والرياضة، الجمعة، أول إنتخابات بالتصويت الإلكتروني لاختيار مجلس إدارة جمعية الكشافة والمرشدات على مستوى الجمهورية، والتي يتنافس عليها 17 مرشحة منها مقعدين علي الرئاسةء و3 على منصب النائب و 12 على العضوية، تحت إشراف قضائى من هيئة النيابة الإدارية وبالتعاون وزارة التخطيط، ولجنة إشرافية من وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المنوطة.

يأتي ذلك فى سابقة تحدث لأول مرة وتماشيّا مع رؤية مصر 2030 بتطبيق التحول الرقمى فى جميع الهيئات الشبابية والرياضية، وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد عقد اجتماعا مع ممثلى هيئة النيابة الإدارية وممثلى وزارة التخطيط لمتابعة الاحراءات التى تتخذها اللجنة المشتركة لإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطى.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتوجه إلى التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحداً من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

يذكر أن من يحق لهم التصويت فى الانتخابات يصل عددهم إلي 338 عضو يختارون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، وتقدم على الرئاسة الدكتورة جيهان أنور ونادية جمعة محمود، وعلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة حنان محمد سيد البغدادي وسامية ابو الفتوح عبد الوهاب وهبة مصطفى عثمان، والمرشحين فوق السن هم أمانى فؤاد ودينا ابراهيم ونسرين زكريا ونهى محمود وهالة عبد الحكيم، أما المرشحون تحت السن فهن آلاء حمدى وداليا أحمد رشدى وعبير أحمد حسن ومروة مصطفى وهاجر محمد.ابراهيم وهدير سمير وهدير هشام.