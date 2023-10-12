3750 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية فى المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تنفيذ ٣٧٥٠ وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجًا، بمبلغ يزيد على ١٦ مليون جنيه بجميع مراكز المحافظة، نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان ضمن مبادرة "سقيا الماء"، وذلك من أجل توفير مياه شرب نقية لأكبر عدد من الأسر المستحقة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وأشاد المحافظ بالدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني، كونهم شركاء أساسيين في تنمية المجتمع وتطويره، والمساهمة في تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا، دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرة لأهميتها القصوى فى تحسين، ورفع كفاءة البنية التحتية لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة، والحفاظ على الصحة العامة وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين.

وأكد المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، على حسن التعاون المثمر والبناء مع جمعية الأورمان، وكافة منظمات المجتمع المدنى، من أجل المساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتلبية احتياجاتهم الأساسية من مياه الشرب ، وتوفير حياة كريمة ومستوى معيشي أفضل، لافتًا، إلى أن الشركة تواصل جهودها فى تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك ، الخاص بتوصيل خدمات مياه الشرب بكافة أنحاء المحافظة، للانتهاء من المستهدف من مبادرة "سقيا الماء".