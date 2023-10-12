أصيب بجروح قطعية.. نقل عامل لمستشفى طما المركزي بعد احتكاكه بالقطار

نقل عامل إلى مستسفى طما المركزي، وذلك بعد إصابته بجروح متهتكة بالساق والقدم اليمني بعدما تم احتكاكه بقطار أسوان القاهرة به أثناء قيامه بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، بمنطقة طما شمال سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة، إلى تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا، يفيد بإصابة عامل عقب احتكاك أحد القطارات به بطما شمال سوهاج وتم نقلله للمستشفى لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات تحت إشراف اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، بورود محضر لمركز طما من قسم النقل المواصلات بسوهاج من سائق القطار أسوان القاهرة.

وجاء به أنه عقب مرور القطار من مزلقان وقبل دخوله محطة سكة حديد طما دائرة المركز تلاحظ له عبور أحد الأشخاص من مكان غير معد للعبور فقام بإطلاق آله النتبيه ولم يستجب مما أدى إلى احتكاكه بجسم القطار وإصابته جروح قطعية متهتكة بالساق والقدم اليمني.

وتم نقله لمستسفى طما المركزي وتحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وتبين أنه يدعي ميخائيل ر س خ 27 سنة عامل، ومقيم دائرة المركز.

وبسؤال جهات التحقيق للمصاب أفاد بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على شخص، متهم بالتعدي على آخر بعصا خشبية وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما، جرى نقل الجثمان إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبالها (موظف - مُقيم بدائرة القسم) متوفياً إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس.

وبالفحص والتقنين تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشقيق زوجته (فنى صيانة كهرباء - مقيما بذات الناحية) تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتمكنت رجال المباحث من ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة.