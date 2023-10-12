ننشر اعترافات المتهم بقتل صديقه بسبب فتاة

سرق صور البنت بتاعتي من على التليفون.. بهذه الكلمات أدلى المتهم مصطفى محمد تهامي، 28 سنة مبلط سيراميك باعترافات تفصيلية حول تورطه فى قتل عاطل بمساعدة شقيقه فى مساكن عين شمس.

وقال المتهم: "كنت خاطب بنت اسمها شيرين لمدة 3 سنين وبعدين فسخت الخطوبة، وكنت فى حالة نفسية وحشة وقتها، اتعرفت على بنت تانية من الشرقية، وكنت علطول بتكلم معها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام" .

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أن علاقته توطدت بفتاة الشرقية، وكانت ترسل له صورًا لها عارية بدون ملابس وصور خاصة من غرفة نومها، وكان المجني عليه "أحمد رأفت" دائم الإمساك بهاتفه وقام بالاستيلاء على الصور الخاصة بحبيبته.

وأردف المتهم، أن المجني عليه، قام بعمل إيميل منتحل اسمه وصورته، وذلك للتحدث مع الفتاة على أنه هو، مشيرًا أن صديقه أغلق الإيميلات الخاصة به، وطلب من الفتاة عمل بلوكات للقديمة.

واستكمل المتهم بقتل عاطل، أن الفتاة قامت بالاتصال به على هاتفه المحمول وقالتله كل اللي حصل، وأنه قام بالرد عليه باستنكار الكلام، مؤكدًا أن من فعل ذلك المجنى عليه.

وأوضح المتهم، أن المجنى عليه قام بعمل حساب على التيك توك ووضع فيه صورة الفتاة صديقته، ثم قام بالاتصال بها وتهديده بباقى صورها الخاصة.

وأضاف المتهم: "بعدها البنت اتغيرت معايا في الكلام وبدأت تبعد عني فأنا حسيت أن أحمد رأفت عامل حوار عليا ولما اتكلمت معه قالي الموضوع ده عندي ومتفتحش الموضوع تاني بدل ما اضربك"

وأكمل المتهم: "حسيت أنه مستهتر بيا ومش هيقعد يحل حاجة وخوفت أنه يسيب الشقة ويمشي، وألاقي نفسي وقعت في مشاكل بسبب صور كلمت أخويا وحكتله اللى حصل وقولتله تعالى معايا وأول ما طلعنا وخبطنا عليه فتح لنا الباب ضربته طلقة وقع في مكانه جرينا أنا وأخويا روحنا عند واحد قريبنا في الخصوص وبعدها أتقبض علينا.

تحقيقات النيابة فى الواقعة

ومن جانبه تواصل نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب أمام باب شقته بمساكن عين شمس، بها أثار طلق ناري في الرقبة، وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمحل الواقعة، وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنه يرتدي تي شيرت حملات باللون الأسود، وشورت موف ذو شعر أسود بدون لحية، وذو بشرة قمحية اللون حافي القدمين ومصاب بطلق ناري بالرقبة من الجهة اليسرى.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من الأهالي يفيد وجود متوفي بمسكنه عقب سماع صوت عيار ناري بمساكن عين شمس، وبالانتقال أن العقار محل الواقعة يتكون من 5 طوابق والطابق على شقتين والشقة محل الواقعة بالطابق الرابع يسار السلم مكونه من غرفة وحمام ومطبخ وتبين أن باب الشقة مفتوح وعثر على جثة أحمد محمود بالغ من العمر 25 سنة بدون عمل، والجثة مسجاه على ظهرها خلف باب الشقة من الداخل.

وكشفت تحريات مباحث القاهرة وجود خلافات بين المجني عليه وأحد أصدقائه بسبب خلافات حول ابتزاز المجني عليه لإحدى السيدات لعلاقاتها بصديقه ووجود صور لها، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق له يدعى مصطفى تهامي 28 سنة قهوجي، مقيم بمساكن عين شمس وأصل بلدته مركز ديرمواس المنيا، وأنه ارتكب الواقعة بالمساعدة شقيقه تهامي محمد بالغ يبلغ من العمر 25 سنة قهوجي ومقيم نفس العنوان، حيث قاما بقتل المجني عليه عمدا باستخدام سلاح ناري انتقاما منه وثأرا لشرف الأول وهذا ما أسفرت عنه تحرياتنا، وتم ضبط المتهمين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.