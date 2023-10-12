تدريبات خاصة لـ أوباما في مران الخميس اليوم

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

و أدى "أوباما" تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الموضوع للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

و يرغب الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة في تجهيز اللاعب بالشكل الأمثل خلال هذه الفترة، استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.