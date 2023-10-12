31 مُعدة ومركبة جاهزة للمشاركة فى الأزمات بمركز قوص جنوب قنا

إطلع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، على جاهزية معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص والقطاعات الخدمية بالمدينة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بمراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث.

عاين المحافظ، المركبات والمعدات والسيارات المصطفة بإجمالي ٣١ مُعدة تنوعت ما بين " لودر ، جليدر ، قلاب ،سيارات مياه ، سيارات سلم كهربائي ، سيارات بيك اب ، سيارة شفط ، سيارة كسح ، سيارة نافوري ، سيارات إطفاء ، سيارات إسعاف مجهزة ".

كما تم المرور على جميع المعدات المصطفة ، و تكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة ، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها و كفائتها الفنية للقيام بمهامها.

أوضح محافظ قنا، أنه شارك في الاصطفاف كل من معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الحماية المدنية ومرفق الإسعاف وشارك في تنظيم الاصطفاف إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه تم حصر كافة المعدات والآلات الموجودة المستخدمة في عمليات الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة كافة المعدات اللازمة لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار وتشكيل لجان للمرور على مهات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها في ظل اقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية المستمرة .

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ومحمد عبد العزيز عضو إدارة الازمات وعدد من القيادات التنفيذية .