وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد استعدادات مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بطور سيناء للعام الدراسي الجديد

إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،واللواء ا. ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء للاستعداد لافتتاح مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية الأحد القادم تفقد الأستاذ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الخميس مبنى المدرسة الجديد بمدينة طور سيناء

بحضورالأستاذ/ مبروك الغمريني رئيس مجلس المدينة، والمهندس/ محمد طلعت مدير المشروع للشركة المنفذة، والمهندس/ أحمد علي المشرف على التنفيذ، والمهندس/ فتحي عبد الفتاح مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة والمهندس/ محمد حافظ مدير المشروعات بمجلس المدينة

وتفقد وكيل الوزارة الحجرات الدراسية والفناء والمدخل الخارجي والواجهة الأمامية كما قام وكيل الوزارة بالتنسيق بين مدير المشروع ورئيس مجلس المدينة والهيئة المعاونة لتذليل أي عقبات أو مشكلات، كما أبدى رئيس مجلس المدينة تقديم كل ما يلزم وتحتاجه المدرسة.

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