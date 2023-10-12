وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي تُنظم ندوة توعوية

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ندوة "الصحة النفسية للمرأة"، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي جاء هذا العام تحت شعار "جعل الصحة النفسية والرفاهية للجميع أولوية عالمية" بكلية الآداب تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب.

وفى البداية .. أكد الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب أهمية هذه الندوات التوعوية، وحث الطالبات على حضور الفاعليات المختلفة التي لها أهمية كبيرة في تطوير المهارات الشخصية.

مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها وحدة مناهضة العنف بالجامعة.

وعرفت الدكتورة هالة خير سناري أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة متناولة مفهوم الصحة النفسية والمرض النفسي والأسرة، مع عرض للعوامل التي تؤثر على الصحة النفسية للمرأة، وتوضيح الاضطرابات النفسية الشائعة عند المرأة، والعوامل التي تؤثر على الصحة النفسية لدى النساء، وتوضيح مدى اتاحة خدمات العلاج النفسي للنساء, ومعوقات استفادة المرأة من العلاج في مجال الاضطرابات النفسية ثم تقديم نصائح للعناية بالصحة النفسية وتعزيز الرفاهية لدى المرأة.

وأوضحت الدكتورة الشيماء الأدهم الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية ومنسقة الوحدة بكلية الآداب أن الوحدة تقدم العديد من الندوات التوعوية والمحاضرات المختلفة وورش العمل بهدف تمكين المرأة في كافة المجالات, كما أن الوحدة تسعي إلي وجود بيئة آمنة خالية من جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، هذا وقد وضحت الأستاذة رقية علاء الدين المنسق الإداري للوحدة المبادئ الحاكمة لعمل الوحدة وآلية تلقي شكاوى التعرض للعنف.