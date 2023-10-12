مثبت كشاف عالي الإضاءة بالخلف..القبض على قائد سيارة نقل بالطريق العام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بالنسبة لما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع فيس بوك من تعليق تضمن مقطع فيديو تضرر خلاله من قيام قائد سيارة نقل بتثبيت كشاف عالي الإضاءة بالخلف متسببًا فى انعدام الرؤية لقائدي السيارات التي تسير خلفه مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومالكها "مقيم دائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا"، وتبين أنها "منتهية التراخيص" وباستدعاء المشكو فى حقه، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

القبض على متهم تعدى على مواطن بسلاح أبيض

وفي واقعة آخرى ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخص، متهم بالتعدي على آخر بعصا خشبية وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما، جرى نقل الجثمان إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها (موظف - مُقيم بدائرة القسم) متوفياً إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس.

وبالفحص والانتقال تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشقيق زوجته (فنى صيانة كهرباء - مقيم بذات الناحية) تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

وبتقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتمكنت رجال المباحث من ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة.



سرقة فيلا بالغردقة



وكان قد تلقى قسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر، بلاغا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مقيمة بفيلا بدائرة القسم، يفيد اكتشافها سرقة محتويات فيلاتها شاشة تليفزيون وجهاز "لاب توب" ومكواة شعر وسماعة لاسلكية وبعض المتعلقات الشخصية.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم) مُستخدمين سيارة ملاكى "دون لوحات معدنية".

وبالفحص وتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.