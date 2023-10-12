رحلات البالون الطائر توفر عملة صعبة ودعاية لمصر (شاهد)

قال الدكتور أحمد فرمان المشرف على ملف السياحة بمحافظة أسوان، إن وجود رحلات البالون الطائر يوفر عملة صعبة ودعاية لمصر بالكامل.

وأضاف "فرمان" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنه وفقًا لاستراتيجية مصر 2030، فإنه يتم تعظيم الفائدة من صناعة السياحة، حيث يتم استغلالها أرضًا وجوًا وبحرًا.

الهبوط الاضطراري

وأكد أنه لابد من توفر مساحات أرض فضاء من أجل الإقلاع والهبوط والهبوط الاضطراري في حالة حدوث أي أمر لا قدر الله، كما يجب أن تكون المدينة لديها مقومات سياحية.

رحلات البالون الطائر

وأشار إلى أننا لدينا رحلات البالون الطائر التي سيكون لها مردود إيجابي على صناعة السياحة، ولكن باشتراطات هي أن يكون مناسبا وأن يتميز بالصفاء لمشاهدة جمال المدينة من أعلى وحساب سرعة الرياح للحفاظ على الأمان، ووضع التخطيط العمراني للمدينة، فلا يمكن ان تتم هذه الرحلات في مدن بها ناطحات سحاب.