خدمات طبية لـ 209 آلاف حالة بالعيادات الخارجية في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 209 آلاف و361 حالة، على مدار شهر سبتمبر الماضي، ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها المديرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

وذلك من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة الطب العلاجي خلال سبتمبر الماضي، حيث تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لحوالي 209 آلاف و361 حالة، منها 163 ألفًا و88 بالعيادات الخارجية، و46 ألفًا و273 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.

مشيرًا، إلى أنه تم إجراء 7112 عملية جراحية و603 حالات ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ 1083 مريضًا بإجمالي 11705 جلسات غسيل كلوي، وخدمات علاج طبيعي لـ 1751 مريضًا بإجمالي 6987 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة، إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 16701 حالة، وأشعة تلفزيونية لحوالي 4426 حالة، وأشعة مقطعية لـ 2007 حالات، وإجراء 41589 تحليلًا، ورسم قلب لـ 3193 حالة، و16 حالة مناظير، و35 دوبلر، و411 ايكو، و119 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 46 ألفًا و273 حالة، وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 803 مرضى، وحضانات لـ 633 طفلًا، بإجمالي 3005 أيام علاج.