تشغيل مركز شباب رفاعة بجنوب قنا ضمن 37 مركزًا يجرى تطويرها

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب رفاعة بمركز قوص جنوب قنا، تجريبيًا، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

أوضح محافظ قنا، أن مركز شباب رفاعة يقع على مساحة ١٠٦٢٧ م ، منها ١٣٥ م للمبنى الإدارى، ويضم ٢ ملعب، أحدهما ترابي على مساحة ١٧٥٥م، والملعب الثاني بالنجيل الصناعي علي مساحة ١٢٠٠ م، كما يضم مسرح صيفي مكشوف، وحديقة ألعاب للأطفال، ونادي للفتاة يضم في عضويته ٩٦ فتاة، وحضانة أطفال.

وبين المحافظ، أن باقى المساحة عبارة عن مساحات خضراء، فضلًا عن المبنى الإدارى الذى يضم صالة ألعاب، وغرفة تنس طاولة، وجيم، ودورات مياه مجهزه لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برامبات لتسهيل دخول وخروج ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأبرز المحافظ، "أنه يجرى حاليًا إنشاء وتطوير ٣٧ مركز شباب فى القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، بهدف تقديم خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية والرياضية من خلال ملاعب للنجيل الصناعى وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها، مؤكدًا أهمية مراكز الشباب فى بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية من خلال تأهيلهم بدنيًا وعقليًا، مشيدًا بجهود الدولة نحو التوسع بتطوير مراكز الشباب، والأندية لممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والنائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، ومصطفى أبوجبل وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية.