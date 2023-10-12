علامة تظهر عند التصوير تكشف إصابتك بنو نادر وخطير من سرطان العين

يحذر خبراء الصحة من أن الانعكاس الأبيض في العين عند التقاط الصورة قد يكون علامة على الإصابة بالورم الأرومي الشبكي، وهو نوع نادر من سرطان العين يبدأ في الشبكية.

أعراض الورم الأرومي الشبكي:

وفقًا لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا"، إن الورم الأرومي الشبكي أكثر أنواع السرطان شيوعًا عند الأطفال، ومع ذلك، فإنه قد يؤثر أيضًا على الأشخاص في أي عمر، ومن الممكن أن يؤثر على إحدى العينين أو كلتيهما.

أعراض الورم الأرومي الشبكي

وبحسب الأطباء، من بين الأعراض الأكثر شيوعًا لهذا النوع من سرطان العين، علامة الانعكاس الأبيض من حدقة العين، بدلًا من اللون الأحمر، بعد التصوير بالفلاش، بالإضافة إلى حدوث انعطاف في اتجاه العين المصابة وانخفاض الرؤية.

وأوضح خبراء الصحة، أن الأطفال قد لا ينقلون هذه الأعراض مباشرًة لأهلهم، مشيرين إلى أن الطريقة الجيدة لاكتشاف هذه العلامة هي أن يستمر طفلك في فرك العين المصابة، كما أنهم قد يشعرون أيضًا بالضيق عندما يتم تغطية عينهم السليمة.

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن المزيد من العلامات التي يجب الحذر منها، هي العيون التي تشير إلى اتجاه مختلف (الحول)، وتغير لون الجزء الملون من العين (القزحية)، والتورم حول العين، وحركات العين غير المنضبطة، والألم في إحدى العينين أو كلتيهما.

ويوصي خبراء الصحة بأنه في حال الشعور بأي من الأعراض المذكورة أعلاه، أو ملاحظتها على طفلك، فمن المهم استشارة الطبيب للحصول على التشخيص المناسب، وتوخي الحذر من نوع من سرطان عين آخر يُعرف باسم الأورام الميلانينية المشيمية.