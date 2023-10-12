الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تكون فرص الأمطار الموجودة خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية، ومحافظات شمال الوجه البحري، على فترات متقطعة من اليوم، ومنطقة دون الأخرى، ولن تؤثر تمامًا على أي أعمال أنشطة يومية.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن البلاد بدأت تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية واستمرار الأجواء الخريفية على أغلب المحافظات، ودرجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

طبقات الجو العليا:

ونوهت إلى أن قيم الحرارة تنخفض على نحو ملحوظ في فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، مضيفًا: "لازلنا نتأثرنا بوجود لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم وتحجب جزءًا من أشعة الشمس ما يساعد على إحساسنا بالأجواء الصيفية".

المنخفض الجوي:

أوضحت أن هذا المنخفض الجوي مستمر معنا حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، ويبدأ يتعمق داخل الجمهورية مع بداية الأسبوع المقبل فيحدث المزيد من الانخفاض في قيم الحرارة وتبدأ فرص الأمطار تزيد على المناطق الساحلية.