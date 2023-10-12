القليوبية تحقق المركز الأول فى مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

أعلنت المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم " الالكسو " فوز مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات ، التابعة لمديرية تربية وتعليم القليوبية ، بمسابقة الأسبوع العربى للبرمجة و المقامة تحت عنوان " اللغة العربية و الإبداع الرقمى " و التى تمت بمشاركة أكثر من مليون متسابق من المعلمين و الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وقدمت أماني غريب السيد، مديرة مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات بالتهنئة لفريق "فرسان اللغة العربية" لحصوله على المركز الأول جمهورى وقدمت التهنئة للمعلمة لميس جودة أمين، مشرف فريق فرسان اللغة العربية وللطلاب أعضاء الفريق: سيف الدين وسام، مروان عاصم رمضان.

كما جرى نشر فكرة المشروع على جميع طلاب وطالبات المدرسة ونشر تطبيق "بالعربي ديجيتال" على متجر جوجل لتحقيق المزيد من الاستفادة للطلاب، حيث يقدم التطبيق معلومات عن اللغة العربية وألعاب تعليمية وفيديوهات من تقديم الطلاب أعضاء الفريق وقصة عن نشأة اللغة العربية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي وموقع ترجمة فورية.

الجدير بالذكر أن التطبيق له أهمية كبيرة لتعليم وتدريب الطلاب من خلال الألعاب والترفيه، متمنية لهم دوام التميز والرقي والإبداع وحصد العديد والعديد من الإنجازات.