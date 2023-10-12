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السيسي يؤكد ضرورة ضمان انتظام المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة
الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني: توجيهات السيسي بإرسال مساعدات لغزة تأكيدًا على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد عضو مجلس النواب

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوافل مساعدات غذائية وطبية وعلاجية لقطاع غزة، تأكيد على موقف مصر التاريخي نحو القضية الفلسطينية ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم.

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وأوضح عابد في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية لها موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضيها ما قبل 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة بإعداد قوافل مساعدات وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه تعكس الموقف المصري الشعبي والرسمي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وتابع النائب علاء عابد، أن هذا الدعم والتضامن من جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق يستهدف تخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية لديها التزام تاريخي تجاه جميع القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة، ولن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى.

وأشار النائب علاء عابد ، إلى ضرورة تبني رؤية مصر ودعوات الرئيس السيسي بوقف التصعيد وإعطاء الشعب الفلسطيني كافة حقوقه وإقامة دولته.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، كافة الأطراف المعنية بتوحيد الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

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