وزارة العمل تسلم عقود عمل لشباب ذوي الهمم ببورسعيد

سلمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، 20 عقد عمل لشباب من ذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتوفير فرص عمل لهم، فى شركة سي ار اس جارمنت دنيم للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا في إطار خطة التفتيش علي جميع المنشآت وتنفيذ أحكام القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال الأجهزة التابعة للمديرية، فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لرعاية وحماية وتشغيل الاشخاص ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم والمشاركة فى عمليات التنمية.

تسليم عقود عمل ببورسعيد

وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إنه جرى تنظيم فعاليات تسليم عقود العمل والتوقيع عليها من خلال المديرية، وكذلك استمارة 1 تأمينات، مع مراعاة أن الوظائف المتاحة تتناسب مع الاشخاص ذوي الهمم والحالة الصحية لكل منهم، لدمجهم في سوق العمل من خلال توجيههم و ارشادهم لتلك الفرص ومتابعتهم من خلال اجهزة التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل بعد استلامهم لتلك الفرص.

وأكد استمرار المديرية، في توفير مزيد من فرص العمل بتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم داخل أماكن العمل.