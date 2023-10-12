"دور وسائل الإعلام في العملية الإنتخابية".. ندوة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر أكتوبر.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز

خلال ذلك نظم قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم ندوة بعنوان '' الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وتأثيره في العملية الانتخابية ''، بمكتبة الطفل والشباب بطامية، ضمن برنامج المشاركة الإيجابية بالعملية الإنتخابية، وإيمانا بدور الثقافة في رفع الوعي لدي مختلف فئات المجتمع.

شارك في الندوة الإعلامية ايناس عبد العزيز ممثل نقابة الإعلاميين لشمال الصعيد ومذيعة بالإذاعة المصرية، والدكتور رمضان عبد الجيد المستشار الإعلامي للإتحاد الدولي للتنمية المستدامة، والإعلامي بقناة المحور، أدار الندوة الدكتور أشرف عبد المنعم عبد الكريم باحث دكتوراه بكلية الآداب جامعة القاهرة، بحضور سماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم، ونخبة من المهتمين بالشأن الثقافي.

دور وسائل الإعلام كوسيلة لنشر المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية

بدأت الندوة، بالحديث أن وسائل الإعلام بمختلف أشكالها؛ المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، العامة والخاصة، تعمل كأداة سياسية ثقافية تعليمية، وتأتي الفترات الانتخابية ليبرز خلالها دور وسائل الإعلام باعتبارها وسيلة لنشر المعلومات والأخبار الخاصة بالعملية الانتخابية والتوعية بأهمية المشاركة فيها، وتعد أحد أسباب نجاح العملية الانتخابية إذا ما إتبعت الإطار القانوني والضوابط التنظيمية لعملها، بينما تحدثت الإذاعية ايناس عبد العزيز، عن دور الإعلام الكبير والفرق بين الإعلام بالحقيقة، والتضليل، وكيف أنه يتحمل الكثير من المسئوليات، وأن الإعلام أحد العناصر الأساسية للديمقراطية، ويستحيل إتمام الانتخابات الديمقراطية دون إعلام، حيث يقدم للجمهور معلومات عن المرشحين وكذلك العملية الانتخابية ذاتها، حتى تكون اختياراتهم واعية ومبنية على معلومات، بالإضافة إلى ذلك، يقوم الإعلام بدور الرقيب على الانتخابات الديمقراطية، أوضحت أيضا خطورة الإعلام في إنه يمكن أن يكون سلاحا خطيرا، إذا ما اتبعه أمانة وصدق المحتوى الذي يقدم، وأشارت إلى أهمية أن يكون الإعلام إيجابي، ويقدم المحتوى بشكل سليم، كسفيرا له دور في الحفاظ على أمن البلاد، وأمان مواطنيها، وكيف أن له دور في بث روح الإنتماء وحب الوطن والتوعية بالسلبيات والإيجابيات في كل المجالات.

من جانبه، أوضح الدكتور رمضان عبد الجيد أن الإعلام المرئي تجاوز مهمة تقديم المعلومات، والأنباء والتعليقات من خلال نشر المعلومات، والأخبار الخاصة بالانتخابات، وتوفير مجال للحوار والنقاش، حول برامج المرشحين، إلى القيام بدور رقابي أثناء العملية الانتخابية، لتصبح إحدى وسائل التحقق والمتابعة التي تحمي استقامة العملية الانتخابية، وتعزز مشاركة المرشحين والناخبين، ومختلف شركاء العملية الانتخابية، فهذه الرقابة تعزز من الإلتزام بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، وتسهم في منع الممارسات غير القانونية، مضيفا أن الإعلام هو صوت الشعب وعين الحاكم، وأنه يجب أن يقدم للجميع، وليس لفئه بعينها، وأن يكون هدفه هو مصلحة هذا الوطن ومواطنيه.

وفي كلمتها أوضحت سماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم، إنه يجب على الجميع المشاركة في العملية الانتخابية، وأنه على وسائل الإعلام المختلفة العمل على تصحيح المعلومات المغلوطة، التي تقدم للجمهور المتلقي، وأن الكلمة أمانة، ويجب أن تحافظ على وحدة هذا الوطن.