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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة عامل صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد بطما

قطار
قطار

أصيب عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج بجروح قطعية متهتكة بالساق والقدم اليمنى صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقله لمستشفى طما المركزي وتحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .


 تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن من سائق القطار [ أسوان – القاهرة ] أنه عقب مرور القطار من مزلقان وقبل دخوله محطة سكة حديد طما / دائرة المركز تلاحظ له عبور أحد الأشخاص من مكان غير معد للعبور فقام بإطلاق آلة النتبيه ولم يستجب مما أدى إلي إحتكاكه بجسم القطار وإصابته بجروح قطعية متهتكة بالساق والقدم اليمني وتم نقله لمستشفى طما المركزي وتحويله لمستشفى سوهاج الجامعي. 


 انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه يدعى ميخائيل ر س خ 27 سنة عامل ومقيم دائرة المركز وبسؤال بمضمون ما سبق 00 ونفي الشبهة الجنائية .


 تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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