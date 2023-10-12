خلال 9 سنوات.. مشروعات قومية بتكلفة 140 مليار جنية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، خلال كلمته ضمن فاعليات المؤتمر الذى استضافته جامعة المنيا تحت عنوان " حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" أن ما شهدته المنيا خلال السنوات العشر الأخيرة ، يمثل طفرة غير مسبوقة بكل المقاييس .

ومشيرا ، إلى أن المشروعات الكبرى التى نفذت مؤخرا على أرض المحافظة ، هى الدليل القاطع على أن صعيد مصر يحظى بإهتمام القيادة السياسية ، لافتا محافظ المنيا ، إلى انفاق 140 مليار جنيه فى الفترة من 2014 حتى 2023 فى القطاعات الخدمية المختلفة من إسكان وتعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحى ومجمعات زراعية وتبطين ترع ومجمعات خدمية حكومية ، وطرق ومحاور أعادت لعروس الصعيد بهاءها ومظهرها الجمالي والحضاري كمحافظة سياحية رائدة .

وجاء ذلك خلال كلمته ضمن فاعليات المؤتمر الذى استضافته جامعة المنيا ، تحت عنوان " حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، والدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، و اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية السابق ، وعدد من رموز العمل السياسي والتنفيذي وقيادات دينية إسلامية ومسيحية، إلى جانب لفيف من أساتذة وطلاب جامعة المنيا .

وفى ختام المؤتمر، أكد الحاضرون أن الإنتخابات استحقاق دستورى لكل مواطن وواجب ومسئولية وطنية ، داعين جموع المواطنين بالنزول و المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة والإدلاء بأصواتهم .