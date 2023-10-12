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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

خلال 9 سنوات.. مشروعات قومية بتكلفة 140 مليار جنية بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، خلال كلمته ضمن فاعليات المؤتمر الذى استضافته جامعة المنيا تحت عنوان " حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" أن ما شهدته المنيا خلال السنوات العشر الأخيرة ، يمثل طفرة غير مسبوقة بكل المقاييس .

ومشيرا ، إلى أن المشروعات الكبرى التى نفذت مؤخرا على أرض المحافظة ، هى الدليل القاطع على أن صعيد مصر يحظى بإهتمام القيادة السياسية ، لافتا محافظ المنيا ، إلى انفاق 140 مليار جنيه فى الفترة من 2014 حتى 2023 فى القطاعات الخدمية المختلفة من إسكان وتعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحى ومجمعات زراعية وتبطين ترع ومجمعات خدمية حكومية ، وطرق ومحاور أعادت لعروس الصعيد بهاءها ومظهرها الجمالي والحضاري كمحافظة سياحية رائدة .

وجاء ذلك خلال كلمته ضمن فاعليات المؤتمر الذى استضافته جامعة المنيا ، تحت عنوان " حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، والدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، و اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية السابق ، وعدد من رموز العمل السياسي والتنفيذي وقيادات دينية إسلامية ومسيحية، إلى جانب لفيف من أساتذة وطلاب جامعة المنيا .

 

 

 

 

وفى ختام المؤتمر، أكد الحاضرون أن الإنتخابات استحقاق دستورى لكل مواطن وواجب ومسئولية وطنية ، داعين جموع المواطنين بالنزول و المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة والإدلاء بأصواتهم  .

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