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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة (شاهد)

الحالة المرورية
الحالة المرورية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقرير مفصل عن الحالة المرورية  في العديد من شوارع القاهرة والجيزة. 

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تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة (شاهد)

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الحالة المرورية بكوبري أكتوبر

وذكر التقرير أن هناك بعض الكثافات في الاتجاه العكسي القادم من المعادي والمتجه إلى مناطق الجيزة، ونفس الأمر للقادم من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. 

وبالنسبة لميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءً من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير نجد هناك كثافات مرورية نسبية. 

أعلى كوبري الجامعة

ونوه التقرير إلى وجو كثافات مرورية أخرى ظهرت أعلى كوبري الجامعة، وفي محور صفط اللبن، فإنه يشهد كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة للقادم من اكتوبر والمتجه إلى منطقة المهندسين ووسط البلد، والطريق الدائري مغلق والحركة إجباري من محور حازم حسن ومنه إلى المحور.

نفق الأزهر

ويشهد نفق الأزهر انتظاما في الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الامر للمتجه من المنيب للأوتستراد والتجمع. 
 

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