موعد مباراة الاتحاد والوحدة الودية والقناة الناقلة

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن خوض مباراة ودية ضد فريق الوحدة في إطار تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادًا لاستئناف منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الاتحاد تحت قيادة المدير الفني نونو سانتو لخوض مواجهة الوحدة يوم الأحد المقبل على ملعب نادي الاتحاد في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المنتظر أن تذاع المواجهة عبر قناة الاتحاد الخاصة بموقع اليوتيوب، كما سيقوم الحساب الرسمي للاتحاد على تويتر بمتابعة المباراة ونشر اللقطات.

الاتحاد السعودي يتفق على ضم محمد صلاح

كشف مصدر داخل نادي الاتحاد السعودي عن توصل إدارة النمور لاتفاق مع النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن حصول إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على وعد من محمد صلاح بالانضمام إلى الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد فشل حسم الصفقة خلال الصيف الماضي بسبب تمسك إدارة ليفربول بخدمات اللاعب.

وكان الاتحاد قريبًا من حسم صفقة محمد صلاح الصيف الماضي، إلا أن الصفقة تعطلت في الأيام الأخيرة رغم العرض المالي الكبير الذي قدمته إدارة النمور للنادي الإنجليزي لإقناعهم بالتخلي عن خدمات اللاعب.

وجاء تمسك المدرب الألماني يورجن كلوب بخدمات محمد صلاح ورفضه فكرة التخلي عنه بالصيف الماضي، ليعرقل حسم الصفقة لصالح النمور، ولم تتمكن الإدارة من البحث عن لاعب بديل بسبب ضيق الوقت.