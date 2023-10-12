اليوم .. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة معا للشفاء

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة معا للشفاء لتقديم الدعم فى المجال الصحي ونشر التوعية الصحية والتثقيف الطبي ضمن المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة".

يأتي ذلك بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والقنوات الفضائية، داخل مقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.



وقد أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الايام الماضية، استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك تنفيذًا لطلبات أساتذة الطب والأطباء المصريين في الخارج، بدعم المجال الصحي والطبي في مصر، لما لديهم من رغبة في رد الجميل ودعم وطنهم الذي يدينون له بما حققوه من نجاح، وطلبهم من وزارة الهجرة المشاركة بكافة الأشكال في دعم المجال الطبي والتدريب والمستلزمات الطبية في مصر.





