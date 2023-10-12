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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا .. إنفاق 40 مليار جنيه على مشروعات حياة كريمة

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، أن المبادرة الرئاسية  للرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " واحدة من المشروعات القومية العملاقة التى لم تشهدها مصر منذ عقود ، واستطاعت تغيير وجه أكثر من 192 قرية من قرى محافظة المنيا ، فى 5 مراكز بالمرحلة الأولى من المبادرة .

وذلك من خلال تنفيذ 3209 مشروعات فى 28 قطاعًا خدميا بتكلفة تزيد على 40 مليار جنيه ، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالى لبرامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية ، وجاء ذلك خلال كلمته ضمن فاعليات المؤتمر الذى استضافته جامعة المنيا تحت عنوان " حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، والدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، و اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية السابق .

وعدد من رموز العمل السياسي والتنفيذي وقيادات دينية إسلامية ومسيحية، إلى جانب لفيف من أساتذة وطلاب جامعة المنيا ، وفى ختام المؤتمر، أكد الحاضرون أن الإنتخابات استحقاق دستورى لكل مواطن وواجب ومسئولية وطنية ، داعين جموع المواطنين بالنزول و المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة والإدلاء بأصواتهم  .

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