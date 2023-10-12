محافظ المنيا .. إنفاق 40 مليار جنيه على مشروعات حياة كريمة

أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، أن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " واحدة من المشروعات القومية العملاقة التى لم تشهدها مصر منذ عقود ، واستطاعت تغيير وجه أكثر من 192 قرية من قرى محافظة المنيا ، فى 5 مراكز بالمرحلة الأولى من المبادرة .

وذلك من خلال تنفيذ 3209 مشروعات فى 28 قطاعًا خدميا بتكلفة تزيد على 40 مليار جنيه ، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالى لبرامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية ، وجاء ذلك خلال كلمته ضمن فاعليات المؤتمر الذى استضافته جامعة المنيا تحت عنوان " حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، والدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، و اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية السابق .

وعدد من رموز العمل السياسي والتنفيذي وقيادات دينية إسلامية ومسيحية، إلى جانب لفيف من أساتذة وطلاب جامعة المنيا ، وفى ختام المؤتمر، أكد الحاضرون أن الإنتخابات استحقاق دستورى لكل مواطن وواجب ومسئولية وطنية ، داعين جموع المواطنين بالنزول و المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة والإدلاء بأصواتهم .