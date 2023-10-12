وفاة طفلة إثر ارتطام رأسها بالمصعد الداخلي لمنزلهم بطهطا

استقبل مستشفى طهطا العام، طفلة في الرابعة من عمرها تقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج جثة هامدة توفيت أثناء لهوها بمنزلهم إنزلقت قدمها وسقطت أرضا وارتطمت رأسها بالمصعد الداخلي وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفلة "همس . م . ا . خ" 4 سنوات مقيمه دائرة المركز جثة هامدة إدعاء سقوط من علو .





انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والدتها "أسماء . ش . ش" 29 سنة ومقيمه بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلتها المذكوره داخل المنزل أنزلقت قدمها وسقطت أرضاً وإرتطمت رأسها بالمصعد الداخلي للمنزل مما أدي لوفاتها ونفت الشبهه الجنائية .





بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الفك والرقبة ونزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .