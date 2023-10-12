تنفيذ صفقة على أسهم بنك التعمير والإسكان بقيمة 40.4 مليون جنيه

شهدت البورصة، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 2 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون جنيه.

يشار إلى أن بنك التعمير والإسكان سجل صافي ربح بلغ 3.28 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 1.3 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 7.56 مليار جنيه، مقابل 4.37 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع هامش الفوائد خلال الستة أشهر إلى 4.53 مليار جنيه، مقابل 2.09 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.