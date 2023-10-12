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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تنفيذ صفقة على أسهم بنك التعمير والإسكان بقيمة 40.4 مليون جنيه

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

شهدت البورصة، اليوم الخميس،  تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 2 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون جنيه.

يشار إلى أن بنك التعمير والإسكان سجل صافي ربح بلغ 3.28 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 1.3 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 7.56 مليار جنيه، مقابل 4.37 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع هامش الفوائد خلال الستة أشهر إلى 4.53 مليار جنيه، مقابل 2.09 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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