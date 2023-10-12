مع اقتراب فصل الشتاء.. نصائح لمواجهة الشبورة المائية

يواجه العديد من المواطنين مستخدمي السيارات مع اقتراب فصل الشتاء، مشكلة تكثف البخار على الزجاج خاصةً أثناء فترة الصباح، مما ينتج عنه تكوين الشبورة المائية، ما يمكن أن يعتبره البعض أمر فى غاية الخطورة نظرًا لأنه يؤثر على مستوى الرؤية والأمان داخل السيارة بشكل كبير.

ويبحث المواطنين على نصائح تفيدهم أثناء قيادة السيارة في الصباح الباكر بفصل الشتاء نتيجة لوجود الشبورة المائية.

وترصد "بوابة الوفد" نصائح لمواجهة الشبورة والعواصف الترابية على الطرق

- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

- تقليل السرعات على الطرق السريعة والصحراوية حال الشبورة الكثيفة.

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- استخدام مصابيح الشبورة والتأكد من صلاحيتها قبل السفر على الطرق وتجنب التوقف.

- السير بسرعات لا تتجاوز 60 كيلومترًا في الساعة

- تقليل السرعة حال زيادة كثافة الشبورة على الطرق.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- التأكد من عمل ماسحات الزجاج بشكل طبيعي تحسبًا لسقوط أي أمطار.