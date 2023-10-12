محطات المساندة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية (شاهد)

عرضت قناة “إكسترا نيوز” تقريرًا بعنوان: “محطات المساندة السياسة المصرية للقضية الفلسطينية”.

وتناول التقرير المراحل الفارقة التي دعمت فيها الدولة المصرية القضية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والدولي.



وذكر التقرير أنه في سبتمبر 1964 استضافت مصر القمة العربية الثانية فى الإسكندرية لدعم فلسطين، بينما في نوفمبر 1973 القمة رحبت بقيام منظمة التحرير واعتمدت انشاء جيش للتحرير الفلسطيني.

وذكر التقرير أنه في نوفمبر 1973 ساندت مصر جهود منظمة التحرير الفلسطينية، واعتراف الدول العربية بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

استعادة كامل الاراضي العربية المحتلة



وأشار التقرير أنه في شهر أكتوبر 1974 اتفقت مصر والدول العربية على ضرورة استعادة كامل الاراضي العربية المحتلة، وفي نفس الشهر تم الاتفاق على عدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على القدس، واعتمدت القمة العربية منظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.

وفي أكتوبر سنة 1975 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة منظمة التحرير الفلسطينية في المناقشات بناء على اقتراح مصري، بينما في يناير 1976 تقدمت مصر بطلب رسمي لدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في المؤتمر الدولي للسلام.

منح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية

ولفت التقرير الذي عرضته “إكسترا نيوز" إلى أنه سبتمبر عام 1976 تمت الموافقة على اقتراح مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية، وفي ديسمبر 1988 صدر أول قرار أمريكي بفتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية نتيجة لجهود مصر.