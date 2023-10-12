الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

محطات المساندة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية (شاهد)

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

عرضت قناة “إكسترا نيوز” تقريرًا بعنوان: “محطات المساندة السياسة المصرية للقضية الفلسطينية”.

وتناول التقرير المراحل الفارقة التي دعمت فيها الدولة المصرية القضية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والدولي. 

txt

ضحايا قطاع غزة.. حصيلة جديدة تكشف جرائم الاحتلال

txt

الأونروا تطالب بمساعدات منقذة للحياة في قطاع غزة


وذكر التقرير أنه في سبتمبر 1964 استضافت مصر القمة العربية الثانية فى الإسكندرية لدعم فلسطين، بينما في نوفمبر 1973 القمة رحبت بقيام منظمة التحرير واعتمدت انشاء جيش للتحرير الفلسطيني.
وذكر التقرير أنه في نوفمبر 1973 ساندت مصر جهود منظمة التحرير الفلسطينية، واعتراف الدول العربية بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

استعادة كامل الاراضي العربية المحتلة


وأشار التقرير أنه في شهر أكتوبر 1974 اتفقت مصر والدول العربية على ضرورة استعادة كامل الاراضي العربية المحتلة، وفي نفس الشهر تم الاتفاق على عدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على القدس، واعتمدت القمة العربية منظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.

وفي أكتوبر سنة 1975 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة  دعوة منظمة التحرير الفلسطينية في المناقشات بناء على اقتراح مصري، بينما في يناير 1976 تقدمت مصر بطلب رسمي لدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في المؤتمر الدولي للسلام.

منح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية

ولفت التقرير الذي عرضته “إكسترا نيوز" إلى أنه سبتمبر عام 1976 تمت الموافقة على اقتراح مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية، وفي ديسمبر 1988 صدر أول قرار أمريكي بفتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية نتيجة لجهود مصر.

مواد متعلقة

جامعة حلوان تناقش تطبيقات النانو تكنولوجى فى العلوم

الحملات المرورية ترصد 1239 سيارة تسير بسرعات جنونية في 24 ساعة

أسعار حديد التسليح صباح اليوم الخميس من أرض المصنع

تاريخ مواجهات مصر وزامبيا قبل صدام اليوم.. الكفة تنحاز للفراعنة
الجريدة الورقية