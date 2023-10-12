الحملات المرورية ترصد 1239 سيارة تسير بسرعات جنونية في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت حملات الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة،وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة عن ضبط 1239 مخالفة تجاوز السرعة ، 318 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 18 دراجة نارية مخالفة، 21 مخالفة موقف عشوائى، 93 مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية،كما وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، يأتي هذا لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعزير تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور في كافة أنحاء العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما ارتكزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

و شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وفي واقعة آخرى تمكن رجال المباحث الجيزة، محاولة سرقة أسلاك من غرفة كهرباء في كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وبحسب التحقيقات فأن المتهمين تم القبض عليهما أثناء محاولتهما سرقة أسلاك غرفة كهرباء بطريق المنصورية بدائرة مركز شرطة كرداسة،وعثر بحوزتهما على أدوات تستخدم في قطع الأسلاك، وبمواجهتهما اعترفا بمحاولتهما سرقة غرفة الكهرباء.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.