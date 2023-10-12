إطابة طالب جامعي برصاص صديقه بالخطأ في سوهاج

أصيب طالب لم يتم الـ 18 عامًا بطلق نارى عن طريق الخطأ، أثناء قيامه صديقه بالعبث بسلاح نارى غير مرخص خرجت منه طلقة نتجت عنها إصابته، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتعود أحداث الواقعة بعدما تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعدة لفرقة الشرق يفيد بإصابة طالب بطلق نارى عن طريق الخطأ، بمحيط دائرة مركز شرطة دار السلام، أثناء قيام صديقة بالعبث بسلاح نارى غير مرخص.

طلق ناري يصيب طالبا بالخطأ

وبالفحص والتقنين كشفت التحريات تحت إشراف اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز دار السلام بوصول المدعو هادي ع ب ع 17 سنةطالب - ومقيم دائرة المركز مصاباً " بطلق ناري بالجانب الأيمن ".

وبسؤال الطالب المصاب قال إنه أثناء تواجده بأرض زراعية دائرة المركز رفقة صديقه المدعو أحمد ع ع ا البالغ من العمر16 سنة طالب ومقيم بدائرة المركز وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرج منه عيار ناري عن طريق الخطأ نجم عنه إصابته، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعه بطريق الخطأ.

وتوصلت تحريات مركز شرطة دار السلام لصحة الواقعة وحرر محضر بها وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي واقعة آخرى عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة "الحشيش"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما، فى مدينة نصر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار في دائرة قسم مدينة نصر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، والذى قال أنه حصل على معلومات تفيد بقيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، فقام باستصدار أمر بضبطهما، وبالتوجه لمكان تواجدهما تم ضبطهما، وبتفتيشهما عثر معهما على كمية من مخدر الحشيش وهاتفي محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين خلال التحقيقات اعترفا بحيازة مخدر الحشيش بقصد ترويجه على عملائهم ، ًوالهواتف المحمولة للتواصل معهم ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.