كيف دعمت مصر القضية الفلسطينية ماديًا وإنسانيًا (شاهد)

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: "دعم مصر المالي والإنساني للقضية الفلسطينية"، يتناول الجهود المصرية الكبيرة المبذولة لدعم القضية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية.

وذكر التقرير، أنه في يناير 2008 قدمت مصر معونات غذائية للفلسطينيين وسمحت لهم بالدخول إلى الجانب المصري لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية نظرًا لنقص الغذاء في غزة.

ونوه التقرير إلى أنه في عام 2007 أكدت الجامعة العربية أن مصر قدمت 48 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية وأكثر من 40 مليون دولار مساعدات إنسانية وبرامج تدريب.

أشار التقرير، إلى أن مصر فتحت في يوليو 2008 معبر رفح البري لعبور الفلسطينيين في الجانبين لمدة 3 أيام خاصة من المرضى والمصابين والحالات الإنسانية.

لفت إلى أن مصر أكدت مصر في يناير لعام 2008 على التزامها بمواصلة مساهمتها في مد قطاع غزة بالكهرباء دون تأثر بالإجراءات الإسرائيلية، وقامت وزارة الكهرباء والطاقة بتركيب مكثفات للجهد على الخطوط الكهربائية الممتدة من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية لزيادة قدرة التيار الكهربائي.

في سبتمبر 2008 أعادت مصر تشغيل ميناء رفح البري لإدخال المعتمرين والمرضى من قطاع غزة إلى مصر لمدة يومين، وفي مايو 2021 جرى تدشين المبادرة الرئاسية المصرية بمنح 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

أكد التقرير، أنه جارٍ تأسيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على إعادة إعمار غزة في يوليو 2021، بجانب إدخال شاحنات "تحيا مصر" المسؤولة عن توصيل المساعدات الإنسانية من أدوية وسلع غذائية، وتوجيه المجتمع المدني المصري لعلاج الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.