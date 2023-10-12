مياه أسيوط .. تؤكد جاهزيتها الاستباقية لمواجهة فصل الشتاء

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد استعداداتها وتجهيزاتها الاستباقية لمواجهة سقوط الأمطار والتي تتزامن مع حلول فصل الشتاء بالمتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية.

أكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الاستعدادات الاستباقية التي تؤكد مدي الجاهزية لا تقتصر على محطات ومعدات الشركة ولكن بداية من تأهيل مواردها البشرية لإدارة الأزمة وذلك من خلال تدريب مسئولي الطوارئ ومسئولي السلامة والصحة المهنية ومديري عموم المناطق ورئيسي الشبكات ومديري المحطات على كيفية التعامل بالخطة البديلة لإدارة العمل أثناء الأزمة وكيفية التنسيق بين غرفة عمليات الشركة والجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الموقف.

أكد الشرقاوي أن الشركة تواصل متابعتها الدورية للاطمئنان على كفاءة محطاتها ما بين رفع ومعالجة لاستيعاب مياه الأمطار، ومراجعة جاهزية الأنفاق ومخرات السيول، فضلا عن استمرار العمل بخطط التطهير الدورية والاستثنائية بغرف ومطابق الصرف الصحي ضمانا لدرة الشبكات على استيعاب كميات المياه الزائدة عن المعدلات الطبيعية.

وصرح الشرقاوي بالمتابعة الدورية للأسطول الميكانيكي الذي تمتلكه الشركة باعتباره الخدام الحقيقي وراء جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ان الشركة تمتلك 470 معدة من سيارات تطهير، ونقل، ولودر حفار وطلمبات غاطسة وأجهزة لاسلكية ووحدات رفع مياه الأمطار وكراكة ومولدات ديزل وونش انقاذ وتروسكلات وأجهزة تنفس للغطاسين على في حالة تأهب لمواجهة أي طارئ.