الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

مدير تنفيذي جديد بالتصديري للغزل والنسيج خلفا لـ" إيمان حسنىي"

المجلس  التصديري للغزل والنسبج والمفروشات
المجلس  التصديري للغزل والنسبج والمفروشات

وافق المجلس  التصديري للغزل والنسبج والمفروشات، على تعيين عمرو  صالح، في منصب المدير التنفيذى لقطاع  المفروشات، حيث تشغل رشا فهيم منصب  المدير  التنفيذى لقطاع  الغزل والنسيج .

 

يأتى هذا القرار عقب مغادرة إيمان حسني، منصب  المدير التنفيذى لقطاع  المفروشات وهو  المنصب   الذى تشغله بكفاءه كبيره من  عام 2007 إلى  الآن، ولكنها  فضلت  ترك المنصب  للتفرغ   لعملها الخاص ،وتم  تكريمها   من مجلس  الإداره .

يذكر أن  غالبية  المجالس التصديريه  تتعرض  فى الوقت الحالى  لضائقه ماليه  كبيره وتحاول  فرض  سياسة التقشف فى ظل  ارتفاع  معدلات التضخم  وغلاء  الأسعار وزيادة  حجم  النفقاتن  خاصة  ان  المجالس تعتمد بالدرجة  الأولى   على دعم   اعضاءها والشركات  المسجله بها  وهو  عمل غير  حكومى.

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