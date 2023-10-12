مدير تنفيذي جديد بالتصديري للغزل والنسيج خلفا لـ" إيمان حسنىي"

وافق المجلس التصديري للغزل والنسبج والمفروشات، على تعيين عمرو صالح، في منصب المدير التنفيذى لقطاع المفروشات، حيث تشغل رشا فهيم منصب المدير التنفيذى لقطاع الغزل والنسيج .

يأتى هذا القرار عقب مغادرة إيمان حسني، منصب المدير التنفيذى لقطاع المفروشات وهو المنصب الذى تشغله بكفاءه كبيره من عام 2007 إلى الآن، ولكنها فضلت ترك المنصب للتفرغ لعملها الخاص ،وتم تكريمها من مجلس الإداره .

يذكر أن غالبية المجالس التصديريه تتعرض فى الوقت الحالى لضائقه ماليه كبيره وتحاول فرض سياسة التقشف فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار وزيادة حجم النفقاتن خاصة ان المجالس تعتمد بالدرجة الأولى على دعم اعضاءها والشركات المسجله بها وهو عمل غير حكومى.