أشهر 6 أدعية للهداية إلى الصراط المستقيم

في هذا التقرير، سيتمُّ ذكر جملةً من الأدعيةِ التي قد يستعان بها لطلب الهداية من المولى إلى الصراط المستقيم: اللهم يا عظيم السلطان، يا قويَّ الحجَّة والبرهان، اهدني إلى الصراط المستقيم، واهدني للعمل بالقرآن، إنّك عظيم الإحسان.

اللهم يا من لا تراه العيون، وعجز عن وصفه الواصفون، اهدني للحقِّ وإلى الصراط المستقيم، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون.

اللهم يا قويّ يا شديد، يا فعّالًا لما تريد، اهدني للخير واهدني للصراط المستقيم، إنَّك أنت الحسيب الرشيد.

اللهم لك الحمد على أن هديتنا للإسلام، فاهدنا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، إنَّك أنت ذو الجلال والإكرام.

اللهم يا صاحب الفضل والمنَّة، اهدنا إلى الطريق المستقيم، وجنِّبنا وساوس الشيطان الرجيم، وارزقنا أعلى درجات الجنَّة، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا خافض يا رافع، يا ضارُّ يا نافع، ارفع درجتي بهدايتي إلى الصراط المستقيم، وجنّبني نزغ الشيطان الرجيم، إنك أنت العزيز الحكيم.