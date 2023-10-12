اليوم.. قطع المياه عن 6 مناطق سكنية بالقاهرة

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا للقيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بسبب أعمال الصرف الصحى بمدينة السلام بالقاهرة، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن جميع مراحل اسكانات (أطلس –المحمودية –إسكندرية – الجمهورية والقاهرة) ومناطق (الشواكر – محطة الصرف الصحى عقد 16 الجبل الأصفر).



وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 12-10-2023 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الجمعة الموافق 13-10-2023.

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة. وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125