نشرة أخبار التوك شو.. بشائر خفض الأسعار واستمرار أزمة غزة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعيها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

نسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، إن العنف الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينين مرفوض تماما من الدول العربية، معقبا: “قتل المدنيين وترويعهم أمر غير مقبول، متابعا، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار”.



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جامعة الدول العربية: أهل غزة يتعرضون لمجزرة ونرفض العنف الإسرائيلي ضد المدنيين



كشف الإعلامي أحمد موسى أن إسرائيل تستخدم في قصفها لقطاع غزة بفلسطين قنابل محرمة دوليًا وهي قنابل الفسفور الأبيض، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين ينصحون باستخدام السلاح النووي.

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أحمد موسى: إسرائيل تدرس استخدام السلاح النووي ضد الفلسطينيين (فيديو)





قال الدكتور عزت إبراهيم، عضو المجلس الاستشاري لمركز دراسة الفكر والاستراتيجية المصرية، إن دعم جو بايدن للحكومة الإسرائيلية من الولايات المتحدة كان أقوى موقف تعزيز لإسرائيل منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي.

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لم يحدث منذ غزو العراق.. جيش أمريكي كامل في شرق المتوسط ينتظر الحرب



استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، تقرير وكالة أنباء رويترز الذي نشرته وتطالب فيه بدراسة فتح ممر آمن مع مصر لعبور المدنيين من غزة، قائلة: "برقع الحياء اتشال، والإعلام الأمريكي يقول إنه يتم دراسة فتح ممر آمن مع مصر حتى يخرج المدنيون الفلسطينيون من قطاع غزة".

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بسمة وهبة تكشف خيوط مؤامرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. فيديو



صرح الدكتور عزت إبراهيم، عضو المجلس الاستشاري للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إسرائيل تقوم على 7٪ من أراضي فلسطين، واستحوذت على 54٪ نتيجة التقسيم ولديها حاليا 78٪ من الأراضي الفلسطينية التاريخية، بينما حصل الفلسطينيون على 22٪.

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إسرائيل تخطط لاحتلال قطاع غزة بإفراغه من السكان



دخلت الإعلامية بسمة وهبة في نوبة بكاء على الهواء نتيجة تأثرها بالاعتداء الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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بسمة وهبة تبكي على الهواء تعاطفا مع الفلسطينيين (فيديو)



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن فكرة توطين سكان غزة في سيناء سببها التشويهات والارتباك، مضيفًا أن من لديهم خصومة مع النظام يروجون أن مصر يمكن أن تناقش فكرة توطين سكان غزة في سيناء.

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إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن توطين الفلسطينيين في سيناء ويكشف هوية المروجين



طمأن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، المواطنين بشأن مبادرة خفض الأسعار ،مؤكدا أن الدولة المصرية تقوم بكل ما في وسعها من أجل تخفيض الأسعار، في ظل ما تشهده الأسواق من ارتفاعات غير مبررة خلال الوقت الحالي.

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الغرف التجارية تطمئن المواطنين: خفض الأسعار بدأ وسيتواصل (فيديو)



كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن مفاجأة سارة للمواطنين المصريين بعد إعلانه أن الحكومة المصرية نجحت من خلال التواصل مع نظيرتها الهندية في الحصول على استثناء لمصر من حظر تصدير الأرز.

مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة (فيديو)

