قيادي بحركة فتح يقترح تشكيل قيادة جديدة تمثل الفلسطينيين (فيديو)

قال الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسيه والقيادي بحركة فتح أن مايحدث في الضفة لايرقى للأحداث في قطاع غزة الذي يشهد قصف وحشي إلا أن هناك 20 شهيدا بالضفة ، معقبا: “ هناك غضب شعبي لأننا في الضفة وغزة والقدس شعب واحد وقضية واحدة لكن للاسف السلطة الفلسطينية تحتاج للحشد”.

الضفة الغربية تتعرض لحصار من قبل دبابات وجنود قوات الاحتلال

وأضاف الرقب خلال حواره مع مع الاعلاميه انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناه etc أن الضفة الغربية تتعرض لحصار من قبل دبابات وجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي ورغم ذلك أهلها لم يستسلموا وينظم ن احتجاجات ومظاهرات.

واقترح الرقب تشكيل قيادة جديدة تمثل الفلسطينيين لرفع الحرج عن السلطة الحالية الحرج ، وتكون ومخولة لدعم المقاومة الشعبية ولحشدها وتتحدث نيابة عن كل الشعب الفلسطيني وكل الفصائل بقوة عن إنشاء دولة فلسطينية.



وأشارإلى أن الضفة الغربية تحتاج دعم من السلطة التنفيذية والقيادة الفلسطينية، لافتا إلى أن كل المدن محاطة بمئات الآلاف من الكاميرات والحواجز والدبابات وتحت رقابة كاملة من الدوريات الأمنية.

وأعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي علي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 1127 و5489 جريحًا حتى الآن، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أكدت في وقت سابق، أن انقطاع الكهرباء سيُؤدي إلى تداعيات خطرة ستنعكس على الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن انقطاع الكهرباء سيتسبّب بتوقّف خدمات غسيل الكلى وخشية فقدان حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 طفلًا.

بايدن يُؤكد: أمريكا تُواصل مُراقبة الأوضاع في إسرائيل



أكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أن واشنطن تُواصل مُراقبة الأوضاع في إسرائيل، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بايدن، إنه تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مُجددًا اليوم.

وأكدت الخارجية الأمريكية مقتل ما لا يقل عن 22 أمريكيًا منذ بدء هجوم المقاومة الفلسطينية حماس.

إسرائيل.. نتنياهو وزعيم المُعارضة يتفقان على تشكيل مجلس إدارة الحرب



توصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو" وخصمه السياسي "بيني جانتس"، رئيس حزب معسكر الدولة إلى اتفاق لإقامة حكومة طوارئ على خلفية الحرب التي دخلت يومها الخامس، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وسيتم تشكيل "مجلس إدارة الحرب" من ثلاثة أعضاء، وهم رئيس الوزراء، وزير الأمن ورئيس معسكر الدولة، وينضم اللفتنانت كولونيل (احتياط) غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر كمراقبين إلى مجلس إدارة الحرب.

وينص الاتفاق أيضًا على حجز مكان في حكومة إدارة الحرب لرئيس المعارضة في حال انضمامه.