قتلى وجرحى في حادث قطار بالهند

أفادت وسائل إعلام هندية بأن قطارا سريعا خرج عن مساره في شرق الهند، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح حوالي 100 آخرين، وفق روسيا اليوم.

وذكرت صحيفة Times of India أن الحادث وقع في منطقة بوكسار بولاية بيهار.

وقالت صحيفة Hindustan Times أن عدد الضحايا بلغ 100 شخص.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 12 عربة من قطار الشمال الشرقي السريع، الذي كان يسير بين منطقة العاصمة وولاية آسام، خرجت عن مسارها.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. وما زال سبب الحادث قيد التحقيق.