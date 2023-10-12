الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فادي نجاح يكشف سر لقطته المثيرة للجدل وينتقد الحكم محمد معروف

فادي نجاح
فادي نجاح

كشف فادي نجاح، مدافع فريق المقاولون العرب الأسبق، عن سر لقطته المثيرة للجدل في لقاء المقاصة ببطولة الدوري المصري حين أشهر البطاقة الصفراء للاعب المقاصة.

txt

رباعي المقاولون العرب ضمن اختيارات المنتخب الأولمبي لمعسكر أكتوبر

txt

الأهلي يتلقي المقاولون في بطولة الجمهورية 2009

وقال نجاح عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الحكم محمد أبو خاطر حاول إشهار البطاقة الصفراء للاعب رجب عمران ولكن الرياح أدت لسقوط الإنذار أرضاً.

وأضاف:" ذهبت لالتقاط البطاقة الصفراء وأشهرته على سبيل الدعابة للاعب المقاصة".

وأشار إلى أن الحكم محمد معروف استفزه بالطرد في لقاء الزمالك من قبل بسبب ضحكته التي أثارت استفزازه.

الجريدة الورقية