فادي نجاح يكشف سر لقطته المثيرة للجدل وينتقد الحكم محمد معروف

كشف فادي نجاح، مدافع فريق المقاولون العرب الأسبق، عن سر لقطته المثيرة للجدل في لقاء المقاصة ببطولة الدوري المصري حين أشهر البطاقة الصفراء للاعب المقاصة.

وقال نجاح عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الحكم محمد أبو خاطر حاول إشهار البطاقة الصفراء للاعب رجب عمران ولكن الرياح أدت لسقوط الإنذار أرضاً.

وأضاف:" ذهبت لالتقاط البطاقة الصفراء وأشهرته على سبيل الدعابة للاعب المقاصة".

وأشار إلى أن الحكم محمد معروف استفزه بالطرد في لقاء الزمالك من قبل بسبب ضحكته التي أثارت استفزازه.