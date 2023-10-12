سمير فرج يكشف رد مبارك والسيسي على عرض توطين الفلسطيننين بسيناء (فيديو)

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، رفض جميع رؤساء مصر فكرة توطين سكان غزة في سيناء والتنازل عن أي جزء من الأراضي المصرية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

وأكد اللواء سمير فرج، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” الذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” مساء الأربعاء، أن العرض الإسؤائيلي بتوطين سكان غزة في سيناء بدأ في عهد الرئيس الأسبق الأسبق محمد حسني مبارك،لكنه رفض الفكرة تماما، مشيرا إلى أن مبارك رةى الواقعة هلال مقطع فيديو، قائلا «لاقيت نتنياهو بيقولي فيها إيه لو نودي الناس بتوع غزة ولاقيته بيشاور على سيناء.. قولتله لا انسى الموضوع ده إلا لو عايز حرب بيني وبينك تاني».

سمير فرج يكشف رد محمد مرسي على عرض تسكين الفلسطيننين فيسيناء

وأوضح اللواء سمير فرج أنه بعد تولي محمد مرسي السلطة في مصر جددت إسرائيل عرضها بتسكين الفلسطيننين في سيناء، ووافق مرسي على منح الفلسطينيين جزءا من سيناء، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن رفض العرض.

وأكد سمير فرج أن العرض الإسرائيلي لم يتوقف عند هذا الحد وتجدد مرة أخرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسيوعُرض عليه التنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين ولكنه رفض نهائيا، وكانت إجابته «انسى»



وعلى جانب آخر، كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن توقعاته لمسار العمليات القتالية الدائرة في فلسطين بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، قائلا: " مقاتلو حماس لديهم عدد كبير من الأنفاق يساعدهم في شن عمليات برية عديدة، وستساعدهم في تقديم ضربات قوية للدبابات الإسرائيلية.



وأكد سمير فرج خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن القصف والقتال الدائر في قطاع غزة لن يتوقف قبل 15 يوما على الأقل وذلك بسبب الإحراج الذي سببته المقاومة الفلسطينية للحكومة الإسرائيلية أمام شعبها، لافتا إلى أن مصر مازالت تكثف جهودها من أجل تهدئة الأوضاع.

وتابع: "أتعجب من موقف الدول الأوروبية التي تتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، وفي نفس الوقت توقف المساعدات الإنسانية في فلسطين على الرغم من كل ما تتعرض له في الوقت الحالي، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية مستهدفة.

مصر تتعرض لحملة كبيرة من الخارج والاتجاهات الأربعة لدينا مهددة

ودعا اللواء سمير فرج المصريين للانتباه للتهديدات الخارجية، قائلا: مصر تتعرض لحملة كبيرة من الخارج، والاتجاهات الأربعة لدينا مهددة، ومصر ستبقى مضيئة بجيشها وشعبها ورئيسها.